L’Intégrale du Rogneux réussit aux régionaux

Samedi, le gratin du ski-alpinisme avait rendez-vous à Lourtier pour l’Intégrale du Rogneux. Une course où il fallait rejoindre le Mont-Rogneux (3084 m) depuis le village valaisan (1080 m) et redescendre. Sur ce parcours, d’une dénivellation positive et négative de 2000 mètres, plusieurs skieurs régionaux se sont illustrés. Notamment chez les femmes, où deux paires sudistes ont terminé sur le podium. Séverine Girard (Estavannens) et Eugénie Schornoz (Les Paccots) ont terminé à 48 secondes des lauréates françaises Sophie Mollard et Valentine Fabre en 2 h 47. Pour leur part, Ilona Chavaillaz (Sommentier) et Chiara Giovando (Italie) ont complété le podium avec un temps de 2 h 50. Chez les hommes, Rémy Dénervaud (Sciernes-d’Albeuve) et Nicolas Philipona (Châtel-Saint-Denis) ont pris le 7e…