La chanson, cet art du vivant

Avec sa voix sourde, son art de dessiner une situation en quelques mots et une exploration de sonorités nouvelles, Bertrand Belin signe un des grands disques français de ce début d’année. Rencontre.

ÉRIC BULLIARD

En fin d’interview, quand on lui demande s’il souhaite ajouter quelque chose sur Persona, Bertrand Belin précise: «Il est fait pour être écouté fort, comme un disque de pop, pas comme un disque de chanson française qu’on met en toile de fond.» Manière d’affirmer encore la singularité de ce sixième album, à la fois dansant et poétique, dépouillé et foisonnant, étrange et immédiat. Rencontre à Lausanne, avec ce chanteur et écrivain français (il vient de publier son troisième roman, Les grands carnivores) qui fait entendre une des voix les plus originales du moment.

