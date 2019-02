La Coupe Raiffeisen déplacée des Paccots à Bellegarde

Le Ski-club Châtel-Saint-Denis organise ce week-end quatre courses pour le compte de la Coupe Raiffeisen, compétition de Ski-Romand qui regroupe des représentants fribourgeois, vaudois et genevois. Initialement prévus aux Paccots, les slaloms sont déplacés à Bellegarde. «Même s’il a beaucoup neigé ces jours, la couche de fond n’était pas suffisante», explique le chef des compétitions Louis Monney. Samedi, les catégories U12, U14 et U16, filles puis garçons, s’élanceront dès 10 h sur la piste Ochsner Stadium. La deuxième course suivra à 13 h. Dimanche, pour les U11 répartis dans trois catégories filles et garçons, le premier slalom est prévu à 10 h, le deuxième à 12 h 30, sur la piste Schattenhalb. «Nous allons accueillir 220 enfants le samedi et 125 le lendemain», précise Louis Monney.