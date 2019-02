La jeunesse sacrée à l’Américaine

Reportée d’un mois en raison du manque de neige, la course nocturne à l’Américaine de Charmey a eu lieu mercredi soir à La Villette. Ils étaient 142 au départ de cette troisième manche de la Coupe fribourgeoise, qui a vu la relève dompter la concurrence. Chez les dames tout d’abord (5 boucles de 1 km), où la jeune paire Noémie Charrière (La Villette)/Charlotte Deschenaux (Romont) a devancé de quelques secondes les expérimentées Gruériennes Katja Rauber/Natacha Mooser. La course masculine est également revenue à la jeune garde, celle de La Villette en l’occurrence. Sur la distance de 8 kilomètres, Julian Rauber et Fabrice Schuwey (48’44) ont relégué leurs aînés au club Mathieu Tissières/Sebastian Rauber à 1’11. Le podium a été complété par un troisième relais de La Villette, composé de…