La neige a perturbé le réseau routier

INTEMPÉRIES. Les intenses précipitations et chutes de neige de la soirée de vendredi dernier ont fortement perturbé le trafic sur le réseau routier fribourgeois. Ainsi, à la demande de la Police cantonale vaudoise, le tronçon de l’autoroute A12 entre Châtel-St-Denis et Vevey a été totalement fermé à la circulation pendant six heures trente. Un bouchon s’est alors formé entre Vaulruz et Châtel-St-Denis.

Des contrôles des principaux axes routiers ont été effectués par les patrouilles, communique la police. Une fois la sécurité de l’itinéraire de déviation Vaulruz-Payerne assurée, les véhicules immobilisés sur l’A12 ont pu quitter l’autoroute à Châtel-St-Denis. En parallèle, le tronçon autoroutier entre Vaulruz et Châtel-St-Denis a été fermé, afin que la neige accumulée sur la chaussée…