CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE. Organisée traditionnellement le dernier week-end de janvier, la vente de mimosa de la Croix-Rouge fribourgeoise a permis de récolter 45 000 francs. Cet argent permettra à plus de 200 enfants et adolescents du canton, issus de familles à revenu modeste, de participer à des activités de loisirs et à des camps de vacances. Au total, 5600 bouquets ont été vendus par quelque 400 bénévoles sur les 32 stands mis à disposition.