Le 15e Salon bois et Technibois ouvre ses portes vendredi (10 h) et se poursuivra tout le week-end à Espace Gruyère. Sur 5000 m2, 110 exposants présenteront toutes les activités liées à la construction, à la rénovation, à l’énergie et aux dérivés du bois. Entre 6000 et 8000 visiteurs sont attendus.