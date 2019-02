Le CTT Bulle n’en finit plus de gagner

La finale de promotion se rapproche à grands pas pour le CTT Bulle. En empochant les quatre points samedi face à Lancy (8-2), les Gruériens possèdent désormais sept unités d’avance sur leur dauphin alors qu’il ne reste que trois matches à jouer.

Cette rencontre a commencé sous les meilleurs auspices avec les victoires de Thierry Miller et d’Andy Perroud, respectivement face à Loïc Stoll et Pierre-Alain Freymond. «Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, car Loïc Stoll avait battu Thierry au match aller, explique Andy Perroud. Mais il n’a pas pu rééditer cet exploit et notre capitaine s’est montré souverain.» Le deuxième tour n’a été qu’une formalité pour les Bullois. Trois victoires et seulement deux sets concédés. «Nous avons tous réussi à gagner les matches qu’il nous fallait…