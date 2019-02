Le doc nature

RTS2, JEUDI, À 20 H 10



Coucous and Co – Dans le nid d’un autre

Chacun connaît le chant du coucou et la réputation de l’animal est piteuse. Dame! Cet oiseau-là balance les œufs légitimes des nids par-dessus bord pour y placer les siens, des méfaits commis avec finesse et ruse. Quoique moralement répréhensible, ce comportement fournit néanmoins d’étonnants bénéfices aux espèces que le coucou parasite effrontément.

Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du coucou pond discrètement ses œufs dans les nids d’autres espèces. On pourrait croire que parasiter un nid est facile… à tort! Que la propriétaire du nid aperçoive la femelle coucou à proximité et aussitôt elle l’attaquera, puis inspectera ses œufs en se débarrassant des plus suspects, voire en…