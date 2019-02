Le fast-food et les commandes en ligne

Février sans supermarché

CONSOMMATION. Un premier faux pas a été commis cette semaine. En rentrant d’une matinée pluvieuse à skis, mes copines et moi décidons de faire un détour jusqu’au… McDo. Certes, ce n’est pas une grande surface, mais si les centres commerciaux sont les Mangemorts d’Harry Potter, la chaîne de restauration rapide est Voldemort sans aucun doute. Scandales agroalimentaires, utilisation abusive du plastique et du papier, le clown ne fait pas franchement dans l’éthique et le zéro déchet. Passé ce petit écart, je décide de me remettre sur le droit chemin et me tourne vers La Ruche qui dit oui!, une plate-forme en ligne qui réunit plusieurs producteurs locaux. Une fois les courses ajoutées à mon panier virtuel (yogourts, pâtes fraîches, endives, œufs, etc.), je reçois la…