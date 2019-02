Le meeting de Bulle fait peau neuve

Le Sporting Bulle Natation prend possession du petit bassin du cycle d’orientation bullois ce week-end. Samedi et dimanche, le club y organisera son meeting nouvellement rebaptisé Moitié-moitié. «C’est un clin d’œil à la spécialité de la région, la fondue, ainsi qu’à la structure de la compétition. Avec le samedi consacré aux longues distances et le dimanche aux sprints, explique le président Silvio Bisaz. Nous tenions à relancer notre meeting et à organiser quelque chose de plus grand afin de promouvoir la natation dans notre canton. Nous nous sommes inscrits au calendrier de Swiss Swimming et nous avons fait de la publicité.» Des efforts récompensés puisque 220 nageurs – issus de 14 clubs – ont répondu à l’appel du SP Bulle. «C’est fabuleux pour une première édition, s’enthousiasme…