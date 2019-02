Le restaurant L'Etoile-Nova fait son entrée dans le guide Michelin

Les autres nouveaux arrivants sont le Café Suisse à Bex, au Berceau des sens à Lausanne et à La Régence-Balavaud à Vétroz. Pour le restaurant gruérien, le site du guide gastronomique salue «la cuisine tout en équilibre et en subtilité d’une chef de talent», Alexandra Ziörjen. Il souligne aussi l’ambiance chaleureuse du lieu et un «service absolument charmant».