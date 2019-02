Le théâtre comme lieu de rencontres

Quand un monologue de Peter Handke devient un projet participatif avec des aînés de la région: Nova Oratorio est à découvrir à Nuithonie.

ÉRIC BULLIARD

C’est une rencontre entre le théâtre contemporain et un groupe d’aînés, entre la musique, le texte d’un des plus grands écrivains vivants et un chœur d’amateurs. Créé en France il y a deux ans, cet original et ambitieux Nova Oratorio est présenté à deux reprises cette fin de semaine à Nuithonie, à Villars-sur-Glâne.

Sa genèse remonte au Festival d’Avignon 2013, quand Stanislas Nordey monte Par les villages, de Peter Handke, dans la cour d’honneur du palais des Papes. Comédienne et collaboratrice du metteur en scène, Claire Ingrid Cottanceau imagine ensuite de reprendre le monologue du personnage de Nova, qui clôt la pièce, pour en faire…