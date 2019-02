Les assemblées et les règles

Ce lecteur réagit au commentaire paru en page une jeudi 14 février.

Une assemblée, qu’elle soit ordinaire, extraordinaire, communale, cantonale ou fédérale, et qu’elle se passe à Charmey, à Bulle ou à la cabane des Clés, doit être convoquée en fonction de règles, qui sont régies par des lois, et doivent donc être appliquées. PunktSchluss. Point final.

Que veut dire «l’option prise au nom du bon sens»? A la lecture des textes des journaux, il me semble que cela n’a pas été le cas à Charmey: la loi aurait été bafouée et les autorités devront décider si l’assemblée était conforme aux lois en vigueur. Les conséquences pour les recourants – je n’en fais pas partie – sont peut-être d’ordre financier et ces derniers devront peutêtre, pour couvrir les frais du mois, supprimer certaines dépenses.…