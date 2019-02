Les dames, le cinquième atout

Représentant près d’un cinquième des 1080 inscrits au 27e Trophée des Gastlosen, les athlètes féminines ont montré qu’elles avaient une place à prendre – et à faire – dans le milieu encore très masculin du ski-alpinisme. Comme en témoigne la présence brillante de la figure française et multiple championne du monde Laetitia Roux.

PHOTOS JESSICA GENOUD

QUENTIN DOUSSE

AU FÉMININ. Dimanche à Bellegarde, elles ont prouvé que le Trophée des Gastlosen était aussi une affaire de dames. Dans le sillage de la Française Laetitia Roux, référence mondiale et lauréate dimanche aux côtés de Séverine Pont-Combe, les dames ont pleinement joué leur rôle. Dans le public, aux postes de bénévoles, au comité du Trophée – dirigé par Isabelle Rime et Annick Remy-Ruffieux – et au sein du peloton enfin. Un…