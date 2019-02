Les finales, l’intersection des deux mondes

Les finales cantonales ont réuni les meilleures gâchettes du canton ce week-end à Bulle. Rencontre avec Sébastien Overney, président de la société bulloise, et Laurianne Waeber, médaillée de bronze chez les dames.

KARINE ALLEMANN

TIR. Ambiance studieuse, calme et posée, dimanche dans la salle de gym de la Léchère. Au tir, chaque palpitation cardiaque influe sur le résultat. Alors la trentaine de tireurs alignés face aux cibles restent le plus immobiles possible malgré les minutes qui passent. C’est la grande finale individuelle de ces finales cantonales, organisées ce weekend à Bulle. Après douze coups et un premier résultat intermédiaire, les moins bons seront éliminés tous les deux coups, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, le champion cantonal.

En élites et chez les dames, Simon et…