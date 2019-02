Les nouveaux vétérinaires

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05

Opération sur la paille pour la vache Djamila. Pour cette deuxième saison, la RTS a suivi trois vétérinaires dans les régions de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Après cinq ans d’études, les trois Romandes se lancent dans leur métier avec passion et nous font découvrir les réalités de leur quotidien marqué d’émotions, de réussites et de difficultés. Sur le terrain, elles seront confrontées à des accidents, à des imprévus ou à des maladies. Spécialisées aux urgences ou formées en cabinet, les trois vétérinaires devront non seulement soigner les blessures des animaux, voire sauver les vies des cas les plus critiques, mais aussi venir en soutien aux maîtres dans ces moments difficiles tout en gardant leur sang-froid et leur bonne humeur.

Florence entreprend une…