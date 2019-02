CAFÉ LE IIIe. «Trio déterminé au service du rock français», Les Violettes noires sont en concert ce jeudi à 21 h, au Café Le IIIe, à Bulle. Influencé par les Rolling Stones et Téléphone, le groupe refuse les modes et les dernières tendances musicales pour suivre son chemin fait de riffs puissants et de «textes critiques à l’égard de la société actuelle et de ses dérives».