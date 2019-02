VAULRUZ

Louis Cottet est décédé au Foyer St-Vincent, à Vuadens, le 1er février. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Vaulruz le 4 février.

Louis est né le 10 avril 1933 dans une famille paysanne de Bossonnens. Il était le cinquième d’une fratrie de huit enfants. Se rêvant marin, il devint paysan. Il commença très jeune sa vie active, assumant les responsabilités de la ferme familiale.

C’est durant les travaux des champs qu’il rencontra Lucienne. Celle-ci devint son épouse en mai 1958. Il forma avec elle un couple qui s’épaula et s’aima tout au long de sa vie. De cette union naquirent trois enfants, Francis, Marie-Anne et Marguerite. Louis leur transmit le goût du travail, le respect de la terre. Il leur apprit également à skier sur les pentes de Belle-Rose et à nager dans la…