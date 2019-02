L'UDC présente une liste de sept candidats

Le Bullois Jean-François Rime, qui brigue un cinquième mandat, estime que la conquête d’un troisième siège est envisageable. «Nous pouvons profiter des dissensions et des faiblesses d’un autre parti, que je ne nommerais pas.»

Autre candidat à sa propre succession: Pierre-André Page. Le Glânois a insisté sur sa complémentarité avec Jean-François Rime, avec qui il œuvre «main dans la main», et sur l’importance de ne pas changer d’équipe pour continuer le travail entamé.

La liste, où sont représentés les sept districts, compte trois députés: le Châtelois Roland Mesot, le Singinois Emanuel Waeber-Vonlanthen et le Broyard Jean-Daniel Chardonnens. Elle est complétée par le conseiller général de la ville de Fribourg Emmanuel Kilchenmann et le Lacois Flavio Bortoluzzi.

En ce qui concerne l’élection au Conseil des Etats, le candidat UDC sera annoncé le 15 mai, lors d’une assemblée statutaire en Glâne.