FRANCE3, JEUDI, À 21 H

Un ancien mafieux new-yorkais, Fred Blake alias Giovanni Manzoni, a été exfiltré secrètement avec sa femme et ses deux enfants dans un petit village de Normandie, dans le cadre du programme de protection des témoins du FBI. Mais dans ce coin perdu de la campagne française, et malgré leurs efforts, le mafieux repenti et sa famille peinent à s’intégrer à leur nouveau et honnête mode de vie. Alors que les Manzoni ne tardent pas à reprendre leurs vieilles habitudes illicites et criminelles… ■