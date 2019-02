Marc Jenny vainqueur aux Monts-Chevreuils

SKI-ALPINISME



Vendredi soir, la 19e édition du Trophée des Monts-Chevreuils se déroulait aux Moulins, à Château-d’Œx. Marc Jenny a remporté la course chez les hommes. En juniors, les Charmeysans Noémie Overney et Jérémy Muriset ont dominé leur catégorie respective. Cette course comptait comme la quatrième étape de la Coupe des Préalpes.

Trophée des Monts-Chevreuils:



Seniors: 1. Marc Jenny (Pont-la-Ville) 29’23; puis: 3. Bertrand Deillon (La Joux) 30’31; 4. Simon Sauteur (Corbières) 30’37; 5. François Barras (La Roche) 31’25; 6. Vincent Flück (Hauteville) 32’05; 7. Joris Friat (Echarlens) 32’44 – 55 classés.

Seniors I: 1. Philippe Débaz (Rossenges) 29’29; puis: 4. Christian Jaggi (La Villette) 33’54; 5. Philippe Gremaud (Ursy) 36’14 – 21 classés.

Seniors II: 1. Alain Vienne (Vuadens) 34’58;…