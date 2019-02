Marie-Thérèse Pilloud née Grivet

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Marie-Thérèse Pilloud-Grivet s’en est allée le 8 février, entourée de l’amour de sa famille. Elle venait de fêter ses 85 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 12 février, en la chapelle des Paccots, et selon son désir, dans l’intimité familiale.

Marie-Thérèse vit le jour le 18 janvier 1934 dans le foyer d’Aloys et Julia Grivet-Balmat, de la Gîte, à Semsales. Elle était la troisième d’une fratrie de quatre enfants. En 1957, elle unit sa destinée à Albert Pilloud. Six enfants naquirent de cette union: Daniel, Bernadette, Monique, Alexandre, Annie et Marc. En 1986, elle eut l’immense chagrin de perdre subitement Marc, qui n’avait que 15 ans, à la suite d’un accident de la route. Cependant, dès 1991, Marie-Thérèse eut le grand bonheur de devenir grand-maman de six…