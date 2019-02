Mots de tête

James

LA SÉMANTIQUE, C’EST ÉLASTIQUE

Delcourt

La Sémantique, c’est élastique est une rubrique de La Revue dessinée, excellent trimestriel d’actualité en bande dessinée. James y décortique l’évolution de la langue, qu’elle soit naturelle ou manipulée, et quels liens l’attachent intrinsèquement à l’histoire. Chaque petit épisode de quelques pages pose une question permettant de l’appréhender différemment et de mieux comprendre comment elle façonne notre perception du quotidien. L’auteur de Dans mon open space démontre encore une fois sa capacité à mettre en scène avec finesse et humour les errances du monde et comment les mots en sont parfois les maux.

James met ainsi en perspective le langage et son utilisation, posant le doigt sur ses contradictions ou ses bêtises. Pourquoi Richelieu a…