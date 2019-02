Dans le cadre de la World Loppet Cup, Nicole Dozallaz a participé à la Finlandia-Hiihto, une course entre Lahti et Hollola. La Gruérienne a bouclé les 50 kilomètres en 2 h 20 et a terminé au 12e rang (sur 185 participantes). La fondeuse de 37 ans a concédé près de 11 minutes à la vainqueur suédoise Maria Gräfnings qui, grâce à son succès, s’est adjugé la victoire finale de la compétition.