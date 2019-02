Nouveau directeur médical à l’HFR

L’Hôpital fribourgeois (HFR) a trouvé son nouveau directeur médical. Il s’agit de Ronald Vonlanthen. Ce Singinois de 47 ans, marié et père de deux enfants, est actuellement médecin-chef au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, indique le communiqué de l’HFR. Il entrera en fonction le 1er mai et succédera au professeur Johannes Wildhaber, qui a assuré l’intérim.

Présenté comme «homme de dialogue et ouvert d’esprit», au bénéfice d’une riche expérience clinique et managériale, il sera le bras droit du directeur général. Il devra proposer, mettre en place et veiller au bon fonctionnement des structures médicales et médicotechniques de l’hôpital. «Via son engagement, le conseil de direction se retrouve désormais presque au complet», annonce l’HFR. Un dernier poste est à repourvoir,…