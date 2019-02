Nouvelle formule pour attirer les populaires

La Coupe fribourgeoise est morte, vive la FriRunCup! Cette nouvelle entité a pour mission d’attirer un maximum de populaires dans les courses. Coup d’envoi demain dimanche au Cross de Farvagny.

KARINE ALLEMANN

Après trente-six ans de bons et loyaux services en faveur des clubs d’athlétisme, la Coupe fribourgeoise a vécu ses derniers instants hier à Heitenried, à l’occasion de la traditionnelle soirée de remise des prix. L’athlétisme fribourgeois se dote désormais d’une FriRunCup, compétition qui réunira au moins six manches en 2019, dans le but d’attirer un maximum de populaires dans les courses régionales.

Cette nouvelle entité est le fruit d’une réflexion de fond effectuée durant deux ans par un groupe de travail. Le but: trouver une nouvelle formule pour éviter que la course à pied ne…