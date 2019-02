Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Nouvel élan pour Paju!

Le lièvre et le sauvage



C’est l’histoire de Géraud Siegenthaler, un jeune photographe jurassien passionné par les archives de son canton. Il découvre un jour un fonds photographique exceptionnel qu’il décide de mettre en lumière. Des milliers d’images fortes et touchantes qui racontent le quotidien d’une région entre les années soixante et septante. Le photographe qui a immortalisé ces moments s’appelle René Lièvre. Il était peintre en bâtiment la semaine et photographe le week-end. Une aventure photographique à travers le regard de deux passionnés d’images et de leur coin de pays.

Le monde de Jérémy Heitz

Jérémie Heitz est probablement l’un des meilleurs freeriders de sa génération. Ce jeune Valaisan des Marécottes, s’est notamment fait…