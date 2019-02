Philippe Savoy a été nommé directeur pour le site fribourgeois de la Haute Ecole de musique

HEMU. Musicien et député socialiste au Grand Conseil, Philippe Savoy est le nouveau directeur du site de Fribourg de la Haute Ecole de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU). Le citoyen de Corpataux, âgé de 42 ans, succède à Jean-Pierre Chollet. Ce dernier prendra sa retraite le 31 août. Philippe Savoy a accompli sa formation supérieure musicale à Zurich, Sion et Fribourg, obtenant respectivement le diplôme de concert de saxophone, le diplôme de direction chorale et celui de direction d’ensembles à vent. Il possède une expérience de vingt-deux ans d’enseignement, notamment au Conservatoire de Bulle, et de dix-neuf ans de direction chorale et instrumentale, précise le communiqué. Son activité de saxophoniste l’a amené à jouer dans de nombreux orchestres et ensembles de musique de chambre,…