Pixels et caetera

POCHOIR. Il y a deux ans déjà, un graffiti au pochoir attaquait Pierre Maudet sur quelques rares murs de Genève, en parlant de sa vie comme d’un désastre. Un nouveau graffiti s’est invité dans le feuilleton de sa non-démission. Il a également été réalisé au pochoir, mais son slogan est plus sobre, un rien facile (les jeux de mots avec les noms propres ne sont jamais très raffinés, et c’est une pratique plutôt d’extrême droite, Durafour-crématoire, ça vous rappelle quelque chose?) Outre la question de l’attaque contre les personnes ou de l’atteinte à la propriété privée, reconnaissons que les graffitis, violents ou poétiques, revendicatifs ou énigmatiques, subtils ou tout simplement bêtes (c’est plutôt rare) disent quelque chose de profond, avec une économie de moyen et une force d’impact…