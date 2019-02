Pixels et caetera

FINANCES FÉDÉRALES. On y voit plus clair: ce n’est pas dans la catégorie des assureurs qu’il faut classer Ueli Maurer – question look s’entend – mais bien dans celle des marchands de mazout. Pourquoi? Parce que, mercredi, en annonçant publiquement que, malgré ses prévisions, la Confédération dégageait un excédent de 2,9 milliards (au lieu des 300 millions prévus) en 2018, Ueli Maurer avait la mine satisfaite d’un marchand de mazout qui aurait liquidé son stock avant une chute des cours, chute qu’il est impossible de prévoir, chacun sera d’accord là-dessus. Quand, dans un ménage, la fin du mois a été moins difficile que d’habitude, c’est-à-dire quand il reste un chouïa, qu’est-ce qu’on fait habituellement? On se fait une sortie dans une pizzeria ou en amoureux. Donc, que pourrait faire la…