Pixels et caetera

LA LUTTE FINALE. Mercredi, entre 3000 et 4000 fonctionnaires se sont mobilisés contre la réforme de la caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Sur les pancartes, Georges Godel, le ministre des Finances, grimé en Grippe-sou, le personnage du clown effrayant du roman Çade Stephen King. Jusque-là, ça va. Mais le slogan de la manif, lui, manquait un peu d’esprit. Si la cause est juste, le slogan n’en était pas moins trop premier degré. «Nous ne battrons pas en retraite», d’accord, mais «Nous nous battrons jusqu’à ta retraite», est-ce que cela n’aurait pas été plus percutant face à Grippe-sou Godel dont les années (de cotisation) au Conseil d’Etat sont comptées? CLAUDE ZURCHER