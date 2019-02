TF1, JEUDI, À 21 H

Coup de foudre

C’est une mise en scène macabre qui attend le commandant Rocher pour sa première enquête depuis son réveil: un tueur enragé a assassiné la concierge d’un immeuble, et on a retrouvé dans un des appartements des mannequins représentant une famille décédée il y a un an. La fille aînée de la famille, seule survivante, est sur les lieux, traumatisée par ce spectacle. Qui peut en vouloir à ce point à cette jeune fille plongée en plein deuil? Lorsque Hypolite relie le meurtre à trois affaires non élucidées… ■