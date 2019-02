Quatre Gruériens iront aux Mondiaux

Les championnats du monde ayant lieu cette année à Villars-sur-Ollon, la sélection suisse était d’autant plus attendue par les athlètes du pays. Publiée hier par le Club alpin suisse, cette liste comporte un total de 32 athlètes, dont 12 femmes. Comme attendu, le Charmeysan Rémi Bonnet (23 ans) sera l’unique représentant gruérien parmi les élites. Outsider de l’épreuve individuelle, agendée le 12 mars, il sera en revanche un candidat à la victoire sur la course verticale, disputée deux jours plus tard. Rémi Bonnet pourrait en outre également participer à l’épreuve par équipes.

Dans la station vaudoise, trois autres Gruériens vivront, eux, leur première expérience mondiale. Membres du Swiss Team et dominateurs dans les courses cadets cet hiver, les jumeaux d’Albeuve Robin et Thomas…