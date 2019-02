En Afrique, un guide touristique d’opérette, qui n’a pas bougé de son bureau depuis des lustres, se retrouve obligé, s’il veut revoir son associé vivant, de jouer les porteurs de valises pour un vendeur d’armes véreux. Sa couverture: une bande de touristes qu’il emmène en safari.

Benoît, Magalie, Fabienne, Bertrand, Rémi et le très pincé monsieur Charles ont tous décidé de concrétiser un de leurs vieux rêves: partir en safari quelque part en Afrique. Après avoir mûrement réfléchi, c’est le site internet d’un certain Richard Dacier qui leur a paru le plus convaincant. Les tarifs sont raisonnables, le programme excitant. Et Dacier est un connaisseur de l’Afrique, un véritable baroudeur. On peut donc lui faire confiance. Benoît réserve sa place, les autres aussi. Une fois sur place, ils…