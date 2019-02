Traumatique obstétrique

Touchers vaginaux sans avertissement, propos culpabilisants, gestes brutaux sans consentement, autant d’actes avilissants et traumatisants subis par les femmes lors de leur accouchement ou de leur suivi gynécologique. Elles sont de plus en plus à dénoncer ces «violences obstétricales».



Un accouchement sur trois est vécu comme traumatique. Un sur trois… Pour de multiples raisons, dont les gestes brutaux, les actes médicaux réalisés sans explications, voire sans consentement, les propos culpabilisants, le manque d’empathie ou les humiliations. Des maltraitances qui demeurent taboues, donc peu documentées. Mais elles commencent à être révélées.

De plus en plus de femmes et de sages-femmes racontent et dénoncent, à l’image de Charlotte* et Galadriel*, deux Gruériennes qui reviennent sur le…