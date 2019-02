Trois candidats figurent sur la liste

PBD. Réuni en assemblée générale, le Parti bourgeois démocratique (PBD) a lancé sa campagne en vue des élections fédérales d’octobre mercredi à Fribourg. Il a validé trois premières candidatures pour le Conseil national, alors que quatre autres places restent à distribuer. Il s’agit d’Anthony Jaria, président de la section cantonale, Alexandre Korkia et Jonathan Pernet, selon un communiqué. Le parti qualifie sa liste de «jeune et dynamique», qui veut promouvoir «une Suisse enfin en phase avec son temps: innovante, ouverte et durable».

Les quatre places qui restent vacantes pourront être occupées si des «candidats convaincus et convaincants» viennent à s’annoncer avant le dépôt de la liste. Le délai court «probablement» jusqu’en juillet, précise le communiqué. En ce qui concerne le…