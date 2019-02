Trois personnes blessées dans un accident à Vuippens

Mercredi, vers 19 h, un automobiliste de 35 ans circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale, de Bulle en direction de Sorens. Arrivé sur la voie de présélection pour Sorens, inattentif, il a bifurqué à gauche et a heurté de plein fouet le véhicule qui arrivait normalement en sens inverse. Blessées, les occupantes de ce dernier, âgées de 21 et 12 ans, ont été transportées par ambulance à l’hôpital. Quant au premier conducteur, étant légèrement blessé, il consultera son médecin ultérieurement.

Les véhicules ont été pris en charge par le garage de service. Le Centre de Renfort de Bulle a été mandaté sur les lieux afin de remettre en état la chaussée et d’éclairer la zone d’intervention. La circulation du trafic a été régulée de manière alternée.