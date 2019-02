Un combat de tous les jours

Johanne Gurfinkiel le répète depuis des années: «Cette parole antisémite libérée est intolérable.»

Secrétaire général de la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation, basée à Genève), il observe avec «écœurement» la récente recrudescence de haine.

ÉRIC BULLIARD

Quelle a été votre réaction aux récents événements comme les insultes à Alain Finkielkraut, la profanation d’un cimetière juif en Alsace, les tags sur des portraits de Simone Veil, etc.?



Johanne Gurfinkiel: Nous avons depuis longtemps passé le cap du choc et de l’indignation. Aujourd’hui, c’est l’écœurement qui domine et la tristesse profonde pour tous ceux qui sont touchés de plein fouet. Il n’y a plus de limites dans l’infâme antisémite, qui peut amener à la mort, je pense à Mireille Knol, à…