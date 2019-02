Un maître à l’œuvre

Steve Skroce

MAESTROS

HiComics

Les toutes jeunes Editions HiComics, qui ont pris le relais de Milady, peuvent se vanter en quelques mois d’avoir déjà trouvé une place de choix dans le très compétitif milieu de la bande dessinée. En proposant Maestros, elles confirment encore une fois avoir le nez fin. Cette série, nominée aux Eisner Awards, souffle en effet un vent d’inventivité sur des genres souvent formatés.

Le Maestro est l’être le plus puissant de sa planète, à l’égal de Dieu. On vient pourtant de l’assassiner avec toute sa famille! Exilé sur Terre, son fils et dernier rejeton de la lignée est appelé à la succession. Mais le jeune homme a des idées bien arrêtées sur la façon de diriger une réalité. Il devra se battre férocement pour assurer sa vengeance et mettre sur pied ses idées…