Un opéra-rock noir et démoniaque

Sous le nom de Böse Wicht, l’artiste et performeur fribourgeois Philippe Wicht s’est créé un double, un bouffon, un monstre, qui bat «à coups de fouet et d’une voix macabre le désespoir et les mauvais tourments». Né dans Böse Wicht and his böse Monsters, ce personnage reprend vie dans Bösiness. La salle Mummenschanz de Nuithonie accueille samedi cet opéra-rock démoniaque (en anglais et en français) créé l’automne dernier à L’Arsenic. Né en 1987, Philippe Wicht est sorti de La Manufacture, à Lausanne, en 2012. Trois ans plus tard, il recevait le Prix Suisse de la performance au Kunstmuseum de Lucerne. Pour ce Bösiness, dont il signe la mise en scène et la musique, il s’est entouré de quatre performeurs, dont Christophe Jaquet, chanteur d’Hubeskyla. EB

