Un petit pas pour les femmes

L’équipe de chercheurs du professeur Curzio Rüegg, de la section de médecine de l’Université de Fribourg, a identifié un nouveau mécanisme dans le traitement du cancer du sein. Décryptage.

MARTINE LEISER

Chaque année, plus de 5000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en Suisse, touchant une femme sur neuf. L’occasion de faire le point sur l’avancée des recherches avec Curzio Rüegg, professeur en pathologie et chercheur en oncologie à l’Université de Fribourg. Et d’évoquer les dernières découvertes, réalisées par son équipe.

Les résultats de vos dernières recherches viennent d’être publiés et traitent de cellules cancéreuses en dormance. Pouvez-vous expliquer cette découverte?



Pour comprendre ce mécanisme, il faut revenir au point de départ. Une tumeur cancéreuse, avant d’être…