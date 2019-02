Une avalanche fait un mort aux Millets

Lundi, vers 16 h, la centrale de la Rega a été alarmée pour une personne non rentrée d’une randonnée à skis sur les hauts de Lessoc. Engagés avec la Rega et un hélicoptère de Swiss Helicopter, les sauveteurs de la colonne de secours du Secours alpin romand de la station de Bulle se sont rapidement déplacés sur les lieux. Sur place, au pied du lieu-dit Les Millets, ils ont constaté qu’une avalanche s’était déclenchée. Selon la police, les recherches ont permis, peu de temps après, de retrouver une personne sous la neige. Le médecin n’a pu que constater son décès. Plus tard, elle a été identifiée comme étant un homme de 59 ans, domicilié dans la région. Selon les premiers éléments, le randonneur se trouvait seul en sortie. Dans la descente des Millets, il a vraisemblablement déclenché l’avalanche et a été emporté par la coulée sur environ 800 mètres. Lors de cet accident, il a perdu la vie.

La police recommande les mesures de prévention suivantes: Le risque d’avalanches étant marqué dans notre région, les randonneurs sont priés de bien planifier leur itinéraire en consultant le bulletin de l’Institut fédéral de l’étude de la neige et des avalanches (www.slf.ch).