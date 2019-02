Ursy se sépare de son auberge communale

PAR CLAIRE PASQUIER

La commune récoltera 686 600 francs de cette vente une fois les frais d'agence de 23 400 francs payés et 70 000 francs déduits du bilan. "Si la commune voulait garder l'auberge, d'importants investissements seraient nécessaires dans la cuisine, le restaurant, la salle et pour l'isolation", a rappelé le syndic Philippe Conus. Le futur propriétaire, présent lors de l'assemblée, est chargé de mission à l'Organisation des Nations Unies. Lui et son épouse sont "tombés amoureux" de cette auberge, protégée en catégorie 3 par les biens culturels.

Le futur des bâtiments scolaires

L'assemblée de lundi soir a aussi été l'occasion pour le Conseil communal de présenter l'avancement de ses réflexions sur l'avenir des différents bâtiments scolaires du territoire communal.

