Vingt-cinq ans de progression constante pour la BCF

Selon, Edgar Jeitzinger, président de la direction générale, «ce résultat illustre la confiance dont jouit la BCF auprès de ses clients, les compétences de ses collaborateurs et l’efficacité des processus». Il rappelle que, dans un contexte économique et réglementaire difficile et contraignant, il faut rester en mouvement, anticiper et innover. Ces résultats permettent à la BCF de verser au canton, aux communes et aux paroisses une contribution de 69 millions (+2,2 millions). Ce versement comprend les impôts, la rémunération de la garantie de l’Etat et du capital de dotation.