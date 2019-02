Wickramasingam vers la 1re vice-présidence

Kirthana Wickramasingam devrait remplacer Raoul Girard à la 1re vice-présidence du Grand Conseil. Envisagée, une rocade avec Sylvie Bonvin-Sansonnens, actuelle 2e viceprésidente, a été jugé trop risqué.

XAVIER SCHALLER

La Bulloise Kirthana Wickramasingam remplacera Raoul Girard à la 1re vice-présidence du Grand Conseil. Les députés socialistes l’ont choisie jeudi soir et le Grand Conseil devrait l’élire le 6 février prochain.

Née en 1984, elle serait, en 2020, l’une des plus jeunes présidentes que le Parlement ait connue. En tout cas la plus jeune de ces vingt dernières années, où la présidence a vu se succéder huit quadragénaires, onze quinquagénaires et un sexagénaire. «Je trouve que c’est un bon signal. Je suis dans un parti où la jeunesse n’est pas un inconvénient.»

Mère de deux…