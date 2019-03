«Cela me donne encore plus d’envie»

Une semaine après sa victoire en slopestyle, Mathilde Gremaud a récidivé samedi au Big Air de Québec. Ce quatrième succès mondial n’a pas changé la Rochoise de 19 ans, qui garde le focus sur le plaisir. Interview.

QUENTIN DOUSSE

Mathilde Gremaud voue une relation particulière au Big Air. Un tremplin niché souvent au milieu des villes, deux runs et autant de sauts, une ambiance urbaine et un public proche: tout ce que la Rochoise de 19 ans apprécie pour briller dans son sport, le ski freestyle. Elle n’a pourtant pas toujours trouvé son bonheur dans la discipline. On se souvient de sa récente 7e place aux championnats du monde. L’immense déception qui avait suivi semble néanmoins évacuée. Six jours après son succès en slopestyle, à Mammoth Mountain (Californie), Mathilde Gremaud a remis le…