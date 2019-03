«Cette sélection n’est pas une fin en soi»

Latéral droit des Young Boys de Berne, le Vaulruzien Léo Seydoux a été sélectionné avec l’équipe de Suisse M21.

«Une suite logique dans ma progression.»

MAXIME SCHWEIZER

Léo Seydoux vivra une première à la fin mars. Il a officiellement été sélectionné par Mauro Lustrinelli pour le rassemblement de l’équipe de Suisse M21. Les Rougets défieront en matches amicaux la Croatie et l’Italie, les 22 et 25 mars à Kriens. Pour rappel, le latéral droit de Young Boys a vécu ses débuts en Super League le 29 septembre dernier. Sa première titularisation, face à Thoune, a suivi quelques semaines plus tard.

En pleine préparation avec son club pour la rencontre de Coupe de Suisse d’hier soir face à Lucerne (résultat hors délai pour notre journal), Léo Seydoux a pris quelques minutes pour évoquer sa…