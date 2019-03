«En venant ici, j’ai trouvé tout ce que j’étais venu chercher»

Sept mois après sa signature au BBC Monthey, Boris Mbala joue 30 minutes par match et est considéré comme un titulaire indiscutable.

Avant les chocs contre Genève, aujourd’hui, et à Fribourg, mercredi (20 h), l’arrière livre ses impressions sur son statut et sa saison.

Son entraîneur Manu Schmitt loue les progrès du Gruérien, mais attend davantage de sa part. Surtout au niveau de la gestion du jeu.

MAXIME SCHWEIZER

Arrière explosif sur les parquets, Boris Mbala apparaît plus calme et discret en dehors. Posé et décontracté, l’Echarlensois de 23 ans parle avec sincérité de sa saison au BBC Monthey, qu’il a rejoint l’été passé. Hoodie du club et ballon dans les mains, le joueur fait le bilan après sept mois en Valais. Avant le choc face à Genève aujourd’hui, et surtout avant son retour à…