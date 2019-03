«Important que nos jeunes continuent»

La Coupe fribourgeoise de ski alpin a vécu son épilogue ce week-end au Lac-Noir. Remportée chez les adultes par Sébastien Rauber et Amélie Pignat, cette 32e édition s’achève sur un bilan «très positif» pour Stéphane Gaillard, président comblé de l’Association.

La Coupe fribourgeoise avait entamé l’hiver par deux annulations. Elle s’est heureusement mieux terminée, ce week-end au Lac-Noir, à l’occasion du Grand Prix du Mouret. Après les enfants le samedi, les adultes se sont affrontés dimanche dans l’épreuve du slalom parallèle. A ce jeu-là, la palme est revenue à Kevin Colliard (Le Mouret) et à Amélie Pignat (SC Châtel-St-Denis). «Avec une météo clémente et une piste parfaite, on a assisté à de sacrées confrontations. Une belle manière de conclure cette Coupe avec presque 250 enfants et…